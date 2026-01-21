Грипп может стать смертельно опасным для омичей – врач

Пульмонолог минздрава заявил, что вирус может резко ухудшить состояние сердечников.

Грипп и другие респираторные инфекции могут усугублять течение хронических заболеваний, заявил на пресс-конференции в Доме журналистов главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Омской области Дмитрий Петров.

По словам эксперта, на фоне вирусных инфекций у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может развиваться декомпенсация, в том числе прогрессировать сердечная недостаточность. Также нередко ухудшается состояние у людей с сахарным диабетом.

– Мы видим декомпенсацию уже существующих хронических заболеваний на фоне респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. Это сердечно-сосудистые заболевания, прогрессирование сердечной недостаточности, ухудшение ситуации с сахарным диабетом у полноценного диабетика. Пациенты должны мониторировать состояние своего здоровья, основных показателей артериального давления, частоты сердечных сокращений, а если это полноценный диабетик, то уровня глюкозы в крови, – отметил Петров.

Он также назвал группы риска. В первую очередь это дети. Особую опасность грипп также представляет для беременных и родильниц – они особенно чувствительны к вирусу. По словам пульмонолога, у таких пациентов может развиться тяжелый респираторный синдром, который в отдельных случаях приводит к летальному исходу.

