Омский врач назвала неожиданное спасение от гриппа

Эксперт поддержала народные средства, но напомнила о важности прививки от гриппа.

GigaChat

В Омске назвали необычный, но допустимый способ защиты детей от гриппа – чесночное ожерелье. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Омской области по детским инфекционным заболеваниям Людмила Безрукова сказала, что народные методы профилактики не исключаются, и чеснок действительно может помочь.

– Ну, вы знаете, это никогда никто не исключал. То есть, пожалуйста, ожерелье из чеснока, оно точно не навредит, фитоциды, которые создаст чеснок, может быть, как-то оградят ребенка от инфекции. То есть, если ребенок привит, то, конечно же, ожерелье из чеснока точно поможет, – заявила специалист.

Безрукова уточнила, что речь идет только о свежем чесноке, который выделяет фитоциды, а также о свежем луке, когда его режут. Она также добавила, что чесночное ожерелье может быть особенно полезно в сочетании с прививкой от гриппа.

Напомним, что ранее в минздраве рассказали, когда омичей ожидает пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.