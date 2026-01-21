В минздраве сдвинули сроки пика заболеваемости гриппом

Массовая вакцинация создала «умную прослойку».

Фото: Сергей Мельников

В Омской области неожиданно сдвинулись сроки пика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявила заместитель руководителя департамента организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения региона Ольга Фальковская. По ее словам, благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам ожидаемый пик удалось отодвинуть.

– Мы создали достаточно умную прослойку населения, в связи с чем пик заболеваемости несколько сдвинулся. В настоящее время мы ожидаем пик заболеваемости со второй половины января до второй половины марта. Всего было привито 1 131 755 наших жителей. Это взрослое и детское население, что составило 62 % от общей численности населения региона. Главный показатель – 60 %, – заявила Фальковская.

Она добавила, что, несмотря на профилактику, в регионе наблюдается сезонный рост ОРВИ, но уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, который сейчас выглядит «непривычно».