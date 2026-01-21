На теплосетях в Омске произошло уже больше тысячи аварий

Отопление отключали в 9,4 тысячи домов, социальных объектов и предприятий.

В Омске с начала отопительного сезона уже случилось более тысячи аварий. Такую информацию озвучили сегодня, 21 января, на комитете по вопросам ЖКХ в горсовете Омска. Представители мэрии, «Тепловой компании» и «Омск РТС» рассказали о ситуации с отоплением.

Как рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, на теплоисточниках отклонений нет. Однако горожане на холод в квартирах жалуются. Количество жалоб примерно такое же, как в прошлом году.

Гендиректор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев сообщил, что с начала отопительного сезона на сетях компании произошло 1002 повреждения. Отопление отключали в 9406 объектах.

Одна из самых крупных аварий произошла на улице Рокоссовского 15 января.

– В прошлом году было 913 повреждений. Динамика повреждаемости прогрессирует последние несколько лет, – отметил Дмитриев.

Причин этому две: «Тепловая компания» не успевает ремонтировать свои изношенные сети и получает на баланс все новые бесхозные сети в плохом состоянии.

– Мы меняем в год порядка 20–22 км сетей, а по нормативам нужно 42 км. За десять лет мы накопили недоремонта около 200 км. Это много. Чтобы наверстать, потребуется как минимум 8–10 лет вкладывать серьезные средства, – добавил Дмитриев.

Фото: Omskinform.ru

На сетях «Омск РТС» произошло 89 повреждений. Однако все это пусковые дефекты, которые выявили при испытаниях во время летних профилактических работ. Отключали горячую воду и отопление в результате в 402 объектах.

– Зимой произошло только одно повреждение, сегодня, в контуре ТЭЦ-2, – рассказал заместитель технического директора – главный инженер АО «ТГК-11» Сергей Цуканов.

При этом «Омск РТС» ежегодно ремонтирует только 1 % (3 км) сетей. Средства на ремонт заложили в тарифы, по которым омичи платят за горячую воду и отопление.

Представители компании утверждают, что для предотвращения аварий необходимо увеличить сроки летних профилактических работ. Двух недель, на которые омичам отключают горячую воду, якобы недостаточно. При этом каждое лето омичи жалуются, что отключения и так длятся дольше, чем им обещали.