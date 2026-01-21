В Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию по гриппу в Омской области

За неделю зарегистрировано 24 случая заболеваемости.

omskinform.ru

В Омской области сохраняется спокойная эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу – уровень заболеваемости остается значительно ниже эпидпорога. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Зульфия Ахметова.

– На предыдущей неделе у нас был зарегистрирован 6821 случай заболевания после респираторной инфекции, что немного превышает уровень предыдущей недели, но при этом мы остаемся в 2 раза ниже уровня эпидемического порога. На той неделе зарегистрировано 24 случая гриппа. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 252 случая по штамму гриппа типа А. Кроме того, продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, боковирусы, аденовирусы, коронавирусы, – заявила Ахметова.

В Роспотребнадзоре также напомнили о мерах профилактики. Ключевой из них остается раннее выявление и изоляция заболевших. В образовательных учреждениях для этого проводят утренние фильтры: детей с признаками ОРВИ отправляют домой или вызывают родителей. Если в группе или классе отсутствует 20 % и более обучающихся, принимается решение о временном закрытии группы, класса или всего учреждения.

Жителям региона рекомендуют по возможности избегать мест массового скопления людей, а при необходимости посещения – использовать средства защиты органов дыхания, такие как медицинские маски или респираторы. Дополнительно советуют соблюдать правила личной гигиены, пользоваться антисептиками и внимательно относиться к своему самочувствию.

Напомним, ранее в департаменте образования сообщали, что на карантин был закрыт лишь один класс в одной школе. В детских садах ограничительные меры не вводились.