«Решил выпендриться перед девчонкой»: подробности жесткого ДТП на парковке в Омске

По словам коллеги пострадавших, у обоих диагностировали переломы.

Фото: t.me/ugibdd_omsk

Появилась информация о состоянии омичей, которые были зажаты между автомобилями во время вчерашней аварии на Московке. Как сообщил знакомый пострадавших, оба человека получили серьезные повреждения.

– Лично знаю пострадавших, много лет работаем вместе. У женщины – перелом руки, у мужчины – перелом ребер. Сейчас находится в больнице, – сообщил Павел А. в комментариях в паблике «Аварийный Омск».

По словам знакомого пострадавших, виновник случившегося пытался впечатлить свою пассажирку.

– Полудурок со стажем 6 месяцев решил выпендриться перед девчонкой в час пик на парковке. Ему это будет хорошим уроком, и выплата компенсации за причинение вреда здоровью, надеюсь, отобьет желание дрифтить на всю жизнь, – добавил Павел А.

Напомним, что ДТП произошло 19 января возле «АТ-Маркета». 23-летний водитель не справился с заносом во время дрифта и врезался в припаркованные рядом машины. Между ними оказались зажаты 57-летний мужчина и 59-летняя женщина.