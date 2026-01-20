Омск-Информ
·Происшествия

Зажало между машинами: молодой омский дрифтер уложил в больницу двух пешеходов

Парень решил поупражняться в управляемых заносах на парковке возле торгового комплекса.

Вчера, 19 января, около 17:00 возле «АТ-Маркета» на 6-й Станционной в Омске произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщили в полиции, 23-летний водитель Chevrolet Lacetti, получивший права полгода назад, решил подрифтить на парковке. Однако с заносом парень не справился и врезался в припаркованные рядом Lexus и Nissan.

В аварии пострадали пешеходы: 57-летний мужчина и 59-летняя женщина. Их зажало между машинами.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.

