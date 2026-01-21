«Страшно взлететь ненароком»: на омской дороге вырос ледяной холм

По словам местных жителей, «шишка» увеличивается с каждым днем.

Фото: t.me/aomsk

Жители Левобережья сообщили в соцсетях о критической ситуации с асфальтом на улице Комкова. По их словам, в районе дома № 2 прямо на дороге образовалась огромная ледяная гора.

Омичи связывают это с недавним порывом на улице Рокоссовского. Очевидцы отмечают, что дорожное полотно вздыбилось, а из разломов в асфальте постоянно идет пар.

– После аварии на теплотрассе по адресу: улица Рокоссовского, 28, буквально за два дня прямо на проезжей части выросла огромная гора из снега и льда. Водители объезжают это место стороной, опасаясь провала. Из разломов на вершине ледяного холма идет пар, – сообщили омичи.

Местные жители опасаются, что из-за похолодания произойдет новый порыв. По их словам, высота ледяного нароста уже превышает метр, а в диаметре «холм» разросся до 10 метров.

– Езжу каждый день по этой «шишке» (я бы сказала, что это, скорее, уже целый холм, который увеличивается ежедневно). Страшновато, что могу взлететь ненароком, – прокомментировала пост омичка.

Горожане просят ответственные службы обратить внимание на проблему и принять меры. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию.