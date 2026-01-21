«Драка дамскими сумочками»: Буше высмеял стычки в матче с «Салаватом Юлаевым»

Тренеру понравилось только начало матча.

Фото: hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» заявил, что матч прошел без излишней грубости. Канадец иронично высказался насчет стычек своей команды с противником.

По словам наставника «ястребов», его подопечные демонстрировали нужную агрессию в завершении моментов только в первом периоде. На пресс-конференции у Буше спросили о том, не напоминал ли матч рестлинг из-за обилия силовой борьбы.

– Какой еще рестлинг? Не смешите! Это была драка дамскими сумочками, – сказал тренер.

Напомним, что матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда». Следующую игру омичи проведут в Екатеринбурге.