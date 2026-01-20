Омск-Информ
·Культура/Афиша

В Омске выступит исполнительница хитов 2010-х

Певица исполнит свои самые популярные хиты «Все решено» и «Такси».

Весной в Омске состоится концерт певицы Elvira T. Она выступит со своей программой в баре «Пушка» (16+).

Поклонники смогут услышать как знакомые хиты середины 2010-х годов, включая «Все решено» и «Такси», так и новые композиции исполнительницы. 

Концерт состоится 1 апреля в 19:00 в баре «Пушка». На данный момент билеты продаются по цене от 2200 до 5000 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что омичи массово раскупают билеты на весенний концерт певицы Валерии.

