·Культура/Афиша

Омичи раскупают билеты на весенний концерт певицы Валерии

Артистка выступит 16 марта.

16 марта на сцене Концертного зала в Омске состоится выступление известной российской певицы Валерии (12+). Начало концерта запланировано на 19:00.

По информации «Яндекс Афиши», цена на билеты варьируется от 3 до 8 тыс. рублей. Попасть на балкон можно за 3–5 тысяч, места в партере обойдутся в сумму от 5,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Места на сценических балконах уже раскупили.

