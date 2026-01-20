Названа причина продажи огромного торгового комплекса в Омске

В Омске за 215 млн рублей продается действующий торговый комплекс «Полет» вместе с земельным участком. Объект расположен по адресу: улица 4-я Транспортная, 11, в Октябрьском округе.
Как сообщили «Омск-информу» риелторы, владелец торгового комплекса продает бизнес из-за желания вложиться в другой проект.
– Причина продажи – владелец решил перенаправить средства на другой проект, – рассказали в агентстве недвижимости.
Как отметил представитель агентства, здание площадью 6 тыс. кв. метров полностью заполнено арендаторами. Пустым стоит только 3-й этаж, площадь которого составляет 350 кв. метров.
Как сообщалось ранее, комплекс оснащен необходимой инфраструктурой: парковкой, подведенными коммуникациями и электрической мощностью 600 кВт. Объект выставлен на продажу вместе с земельным участком, площадь которого составляет 6,6 тыс. кв. метров.
После приобретения объект и дальше можно использовать как торгово-развлекательный центр, однако продавец отмечает возможность переоборудования здания под складское помещение, логистический центр или промышленный цех.