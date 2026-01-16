В Омске за 215 млн продают огромный торговый комплекс

На его месте предлагается сделать склад, логистический узел или производственный цех.

Фото: avito.ru

В Омске на продажу выставлен торговый комплекс, находящийся по адресу: ул. 4-я Транспортная, 11, в Октябрьском округе. Площадь отдельно стоящего двухэтажного здания – 6 тыс. кв. метров, с третьим этажом площадью 350 кв. метров.

Здание расположено на земельном участке площадью 6,6 тыс. кв. м, который также входит в стоимость. Имеется собственная парковка, электропитание обеспечено мощностью 600 кВт, все необходимые коммуникации подключены.

Как отмечает продавец, в дальнейшем объект можно использовать как торговый центр или переоборудовать под склад, логистический узел или производственный цех.

В настоящее время здание функционирует как торговый комплекс. За объект вместе с земельным участком продавец запросил 215 млн рублей.