Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Новичок «Авангарда» уже провел первую тренировку

Он заявил, что в Омск приехал за возможностями и ростом.

Новичок омского «Авангарда» Артем Чмыхов уже провел первую тренировку в составе «Омских Крыльев». Защитник признался, что коллектив ему нравится.

– Мне уже все нравится. Многих ребят знаю. Нет никакой акклиматизации, в коллективе все супер, все легко, – отметил Чмыхов.

Хоккеист также заявил, что в Омск приехал за возможностями и ростом.

Напомним, «Авангард» подписал с Чмыховым двусторонний контракт до конца сезона. Ранее 28-летний защитник уже выступал за омскую команду в сезоне-2023/2024.

·Спорт

Новичок «Авангарда» уже провел первую тренировку

Он заявил, что в Омск приехал за возможностями и ростом.

Новичок омского «Авангарда» Артем Чмыхов уже провел первую тренировку в составе «Омских Крыльев». Защитник признался, что коллектив ему нравится.

– Мне уже все нравится. Многих ребят знаю. Нет никакой акклиматизации, в коллективе все супер, все легко, – отметил Чмыхов.

Хоккеист также заявил, что в Омск приехал за возможностями и ростом.

Напомним, «Авангард» подписал с Чмыховым двусторонний контракт до конца сезона. Ранее 28-летний защитник уже выступал за омскую команду в сезоне-2023/2024.