·Политика

Бывший омский зампред Бутаков судится с мэрией из-за «лесных» участков под коттеджем

Он считает, что власти ограничили его права как собственника.

Омичом, который через суд пытается признать недействующими Правила землепользования и застройки, оказался бывший первый зампред областного правительства и экс-министр государственно-правового развития Омской области Александр Бутаков.

Напомним, два земельных участка омича на улице СибНИИСХоз включили в границы рекреационной зоны (городские леса). Однако Бутаков с этим не согласился, так как участки имеют разрешенное использование «для размещения домов индивидуальной жилой застройки».

– Извините, судебную тему не комментирую, – заявил «Омск-информу» экс-министр.

По данным источника «Омск-информа», на одном из участков располагается коттедж экс-министра.

