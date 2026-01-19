Омск-Информ
·Общество

Прокуратура проверит омский детский сад, где мерзнут дети

Выяснять причины нарушений будут также сотрудники Роспотребнадзора.

Прокуратура начала проверку после жалобы омичей на холод в детском саду № 247. Сотрудники ведомства решили отыскать виновных в нарушениях.

– В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области даст оценку соблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических норм и правил, состояния теплоснабжающего оборудования, – сообщили в прокуратуре.

Если найдутся основания, прокуратура обещала принять меры.

