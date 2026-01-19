Предыдущие выжили, и вы вытерпите: в омском саду замерзают дети

Родители пытались утеплить помещение сами, но теплее не стало.

GigaChat

Жители Омска пожаловались в соцсетях на холод в детском саду № 247 (улица Всеволода Иванова, 11, в Ленинском округе). По их словам, дети находятся в посещениях, где всего 14 градусов.

– Группа «Звездочки» в буквальном смысле замерзает. Эту группу нам предоставили в плачевном состоянии после завершения посещения ясельной группы. Родители своими силами сделали ремонт в группе, но, как оказалось, это были только цветочки. По нормам СанПина группа совершенно непригодна для посещения детьми, – сообщает автор поста.

По его словам, проблема длится уже много лет. Родители положили на пол два ковра и утеплили пеной окна, потом заложили их матрасами и одеялами, заклеили вентиляцию, но это не помогло. Обогреватели ситуацию тоже не улучшили.

– С сентября месяца температура в группе не поднимается выше 16 градусов. А когда за окном морозы или особенно ветер, опускается до 14 градусов. Как отвечает заведующая: «Предыдущие воспитанники же выжили, и вы вытерпите», – сообщается в жалобе.

В итоге дети весь день ходят в шерстяных носках, теплых кофтах и меховых жилетах. По словам родителей, воспитанники садика часто болеют.