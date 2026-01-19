Число маркетплейсов в Омске выросло на 53 %

В России расширение происходит медленнее.

Omskinform.ru

За год число пунктов выдачи заказов в России выросло на 44,7 %. Как сообщает «Коммерсантъ», по данным на 1 января, их было более 226 тысяч.

В Омске количество пунктов выдачи выросло на 53,8 %. Это больше, чем в Москве (24 %) и Санкт‑Петербурге (27,7 %). Однако, несмотря на это, Омск остается городом-миллионником с наименьшим числом ПВЗ.

