Новые правила: россиянам блокируют карты и счета из-за подозрительных переводов

Всему виной усиленные меры по борьбе с мошенниками.

Omskinform.ru

За первые недели 2026 года в России временно заблокировали 2–3 млн карт и счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее блокировали в среднем по 330 тыс. карт и счетов в месяц.

С 1 января в стране расширили критерии подозрительных операций. При этом не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений. В результате россияне жалуются в интернете на необоснованные блокировки.

– Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе, – отмечает партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони.

Блокируются не только переводы, но покупки на маркетплейсах. Например, при покупке нескольких товаров подряд и нескольких пополнениях счета на одном и том же маркетплейсе.

– Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше, – отмечает бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

Банкиры признают, что новые критерии привели к росту блокировок, но объясняют это усилением безопасности.