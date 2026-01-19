Прокуратура назвала «взрывную» причину пожара в омской школе

Источником возгорания могли стать принесенные учеником петарды.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура Омской области проводит проверку по факту возгорания в омской школе № 81, находящейся по адресу: ул. Краснознаменная, 3. Напомним, что сегодня, 19 января, около 12 часов в здании сработала пожарная сигнализация. 631 ученик и 36 сотрудников образовательного учреждения оперативно покинули здание, пострадавших нет.

По предварительным данным прокуратуры, причиной инцидента стало возгорание фальшпола в музыкальном классе на третьем этаже здания.

Сейчас проводится расследование обстоятельств пожара, в том числе изучается версия возможной причастности 13-летнего школьника, принесшего в учебное заведение петарды, которые могли стать причиной возгорания.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения противопожарных норм и мер безопасности в образовательной организации. По итогам проверки будут предприняты соответствующие шаги для устранения возможных нарушений.