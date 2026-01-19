Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Стали известны подробности пожара в омской школе

Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

Сегодня, 19 января, в одной из школ Центрального округа Омска произошел пожар.

Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в 11:30 часов утра. Из здания самостоятельно вышли 631 ребенок и 36 сотрудников образовательного учреждения.

В 12:51 возгорание на 10 кв. м было ликвидировано. На месте работали 24 пожарных и семь единиц техники.

Как рассказал «Омск-информу» анонимный источник, пожар произошел в школе №81. Это случилось на кухне учебного заведения. Причина возгорания сейчас устанавливается.

·Происшествия

Стали известны подробности пожара в омской школе

Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

Сегодня, 19 января, в одной из школ Центрального округа Омска произошел пожар.

Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в 11:30 часов утра. Из здания самостоятельно вышли 631 ребенок и 36 сотрудников образовательного учреждения.

В 12:51 возгорание на 10 кв. м было ликвидировано. На месте работали 24 пожарных и семь единиц техники.

Как рассказал «Омск-информу» анонимный источник, пожар произошел в школе №81. Это случилось на кухне учебного заведения. Причина возгорания сейчас устанавливается.