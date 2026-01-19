В омской школе тушат пожар

Номер учебного заведения не называется.

В одной из школ Центрального округа Омска сегодня, 19 января, произошло задымление. Информация об этом поступила в региональное МЧС в 11:30 часов утра. Номер учебного заведения не называется.

Из здания самостоятельно эвакуировались 631 ребенок и 36 сотрудников учреждения. Пострадавших нет.

На месте работают 24 пожарных и семь машин. Площадь и причины возгорания не озвучиваются. Равно как и стадия тушения пожара.