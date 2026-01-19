Удивили Путина: в омские школы возвращаются оценки за поведение

Депутат Госдумы Олег Смолин и родители оценили, позволит ли новая-старая норма установить дисциплину среди учащихся.

Поведение учащихся с 1 сентября 2026 года вновь будет оцениваться. Как ранее сообщалось, сейчас идет апробация новой-старой нормы в семи регионах в 89 школах. Под эксперимент попала Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия.

Каждой школе в рамках проекта дали право самой выбрать формат оценивания из трех: зачет/незачет, по пятибалльной системе либо с внедрением трехуровневой шкалы «образцовое – удовлетворительное – неудовлетворительное».

«Омск-информ» вместе с родителями и экспертом разобрался, насколько эффективно сработает возврат к советской системе.

Для защиты педагога

Об оценках по поведению в школе заговорили после заседания Совета по правам человека (СПЧ), прошедшее в декабре 2024 года. Тогда президента удалось удивить: для защиты чести и достоинства российского педагога Владимира Путина попросили вернуть эту систему.

– Я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение, – сказал тогда глава государства.

В качестве довода адепты оценивания поведения привели случаи неуважительного поведения, оскорбительного и агрессивного общения, порой рукоприкладства со стороны школьников. При этом дать отпор и защитить себя педагог не имеет возможности, как это было в советские годы, сейчас он может себе позволить лишь сделать замечание.

На уровне Министерства просвещения РФ уже внесены изменения в проект приказа Минпросвещения России «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, где происходит общественное обсуждение текста проекта нормативного правового акта.

– Минпросвещения России определило ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность, – отметили в Минобразовании Омской области.

«Дисциплины в школах нет уже давно!»

Некоторые мамы и папы относятся к этой норме позитивно. «Неуд» – сигнал, что в воспитании их чада есть проблемы, и это повод поговорить с ребенком.

Другие родители против, они считают, что систему «любимчиков» никто не отменял. Они боятся за предвзятое отношение и несправедливую оценку.

– Дисциплины нет в школах уже давно! При СССР был целый перечень, чего нельзя было делать школьникам: нельзя бегать по коридорам и драться. У моей внучки четыре девочки периодически буллят почти весь класс. Однажды при классном руководителе одна из этих четырех ударила внучку. Учителю 25 лет, не может справиться с детьми, те ни во что ее не ставят, – рассказывает одна омичка.

Пятерка по поведению была нужна для награждения золотой медалью и выдаче других поощрений. А вот с двойкой школьника могли лишить допуска к экзаменам. Он получал вместо аттестата лишь справку о прослушивании курса средней общеобразовательной школы.

«Как всегда, все забюрократят»

По новому документу поведение будет оценивать классный руководитель. Уже высказываются опасения, что ради общего впечатления об учреждении их могут заставить «рисовать» нужную оценку.

– Опять какой-нибудь рейтинг придумают, а, чтобы попасть в топ, вместо двоек заставят ставить тройки, – рассказала учитель одной из омских школ. – Распишут сейчас критерии оценки, методики, шкалу, апелляцию и т. д. Опять заполнять кучу бумаг, писать обоснования и пояснения – это точно дополнительная нагрузка и новые конфликты с родителями.

Свое мнение о внедрение оценок за поведение в школе высказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

– На мой взгляд, вопрос с оценками за поведение неочевидный, – отметил он. – С одной стороны, у современного учителя довольно мало средств управления малоуправляемыми учениками. Если я, работая в вечерней школе, мог себе позволить выставить за двери хулиганистого парня, который мешал мне вести уроки, то сейчас такие действия рассматриваются как непедагогические.

Парламентарий выразил осторожную надежду, что оценивание поведения может привлечь внимание родителей и принести позитивные плоды.

– Очень может быть, что любое общение через дневник, когда учитель будет указывать родителям на то, что их сын или дочь нарушили общие правила, мешали вести занятия, – ничуть не менее эффективная система, – отметил он.

Повлияет ли оценка на поведение школьника – покажет время и результаты эксперимента. Но в Совете по правам человека убеждены, что оценка за поведение защитит честь и достоинство учителей. «Неуд» станет рычагом воздействия на хулигана.