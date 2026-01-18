Омск-Информ
·Образование

В омских школах введут оценки за поведение

Новая система заработает 1 сентября.

Во всех российских школах введут оценки за поведение. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство просвещения РФ.

– Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, – указано в документе.

Кроме того, в проекте приказа говорится, что учащиеся должны «добросовестно осваивать» образовательную программу, посещать занятия и выполнять домашние задания.

По данным РБК, нововведение появится во всех школах с 1 сентября 2026 года. Изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта в прошлом году. В нем участвуют более 80 школ. Оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

