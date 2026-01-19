В Омске подскочила стоимость потребительской корзины

Минимальный набор продуктов теперь стоит 6359 рублей.

omskinform.ru

По итогам 2025 года потребительские цены в Омской области выросли на 8,9 %, сообщает Омскстат.

Продукты питания подорожали еще заметнее – в среднем на 11,4 %. Лидерами подорожания стали сливочное масло (+21,6 %), рыба и морепродукты (+19,7 %), молоко и молочные продукты (+16,2 %) и хлеб (+12 %), тогда как яйца за год подешевели на 14,5 %.

К концу года минимальный набор продуктов питания в регионе обходился в 6359 рублей в месяц. В декабре его стоимость выросла на 1 % по сравнению с концом ноября.