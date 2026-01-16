В Омской области построили рекордное количество жилья

За прошлый год ввели в эксплуатацию 7719 квартир.

omskinform.ru

За январь – ноябрь 2025 года в Омской области в эксплуатацию было введено 7719 квартир общей площадью 779,1 тыс. кв. м, сообщили в Омскстате. Этот показатель превышает уровень прошлого года на 2,5 %.

Индивидуальные застройщики обеспечили ввод 565,2 тыс. кв. м, что составляет более 72 % от общего объема жилья в области. Несмотря на это, в сегменте ИЖС наблюдается небольшое снижение (–2,2 %) по сравнению с прошлым годом.

Особо продуктивным выдался ноябрь. За месяц объем сданного жилья вырос почти на 19,9 % по сравнению с ноябрем 2024 года и составил 34,1 тыс. кв. м. Аналогичный скачок (+20,1 %) зафиксирован и в индивидуальном строительстве.