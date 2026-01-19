«Кричала в лютый мороз»: под Омском спасли вмерзшую в лед молодую кошку

Животному срочно нужна помощь ветеринара и куратор.

Фото: Freepik.com

В поселке под Омском неравнодушные люди спасли кошку, застрявшую во льду на крыше гаража. Историю опубликовали в сообществе «Мы тебя нашли | Волонтерское движение | Омск» во «ВКонтакте».

Как сообщается, животное долго жалобно мяукало, пока его не заметила и не помогла женщина.

– В поселке, 40 км от Омска, кошечка-подросток 4-5 месяцев просто вмерзла в лед на крыше гаража! И не на пустыре, где нет людей! Нет! В районе пятиэтажных домов, где живет много людей. Ее даже видно из окон дома, как она кричала и просила помощи длительное время в лютый мороз! Никто не помог, – говорится в посте.

По словам волонтеров, неизвестно, сколько времени кошка провела в снегу, однако очевидно, что она находилась там долго – животное вмерзло в лед. Сейчас ей срочно необходимы куратор и ветеринарная помощь, так как в поселке нет условий для оказания полноценного лечения. Отмечается, что кошка молодая, подросткового возраста, вислоухая и очень ласковая и сейчас остро нуждается в помощи.