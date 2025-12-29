Шелест предложил омичам в качестве подарков детям забирать питомцев из приюта

Мэр призвал местных жителей к добрым делам.

Фото: Freepik.com

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к жителям города, планирующим завести домашнее животное в преддверии праздников. В своем телеграм-канале градоначальник призвал омичей не покупать питомцев, а обратить внимание на подопечных муниципального приюта.

По словам Шелеста, в учреждении сейчас находятся много животных, которые нуждаются в заботе.

– Наверняка кто-то из вас в преддверии Нового года планирует сделать себе или своим детям подарок: взять в дом питомца. Напоминаю, что в нашем муниципальном приюте вас ждут щенки и котята и, конечно, взрослые животные, которые станут вашими верными спутниками по жизни и принесут в нее много радости и тепла, – отметил мэр.

Для тех, кто готов подарить дом животному, в приюте установлены часы посещения: в будние дни с 13:00 до 15:00. Учреждение расположено по адресу: ул. 2-я Учхозная, 2а. Уточнить информацию можно по телефону 8-939-829-26-49.