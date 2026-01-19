В Омске появилась уникальная снежная избушка

Постройка с «ровом» из снежных кирпичей уже стала местной достопримечательностью.

Фото: Шедеврум

На Левобережье Омска появилась новая «достопримечательность» – избушка из старого снега. Постройка расположена рядом с дорогой у остановки «Бульвар Архитекторов» на одноименной улице и уже привлекла внимание горожан в группе «ВКонтакте» «Аварийный Омск».

– На бульваре Архитекторов, 1/3, неравнодушный житель дома из грязной кучи счищенного с дорог снега (которая пролежала энное количество дней, загораживая обзор для выезда) сотворил чудо! За два дня плодотворной работы появился вот такой шедевр! Тот момент, когда ты не комментируешь с дивана, а делаешь, – говорится в посте.

Избушка окрашена в коричневый цвет, имитирующий древесину, и в оттенок морской волны. Вокруг нее выложено что-то вроде рва из снежных «кирпичей».

Омичи в комментариях шутят, что, если рядом поставить туалет и баню и огородить забором, в избушке можно будет жить до марта. В противном случае она либо растает весной, либо ее снесут как самострой.