Мороз не отступает: Омскую область накроет снежный понедельник

Столбики термометров опустятся до -32 °C.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 19 января, в Омске и по области ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем температура воздуха составит -16…-21 °C. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность. Ветер юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночные часы установится переменная облачность. Температура опустится до -22…-27 °C, по северу области - до -32 °C. Местами сохранится небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ветер сменит направление на восточный, его скорость также составит 5-10 м/с.