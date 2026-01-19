Омским пенсионерам бесплатно помогут с уборкой квартир

В Омской области планируют запустить мобильные клининговые службы для помощи пожилым жителям сельских территорий. Инициатива разработана совместно с благотворительным фондом «София», сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
Проект получил высокую оценку на федеральном уровне: на его реализацию выделят 4,9 млн рублей. Всего победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 1469 проектов со всей страны.
– Единый подход к созданию мобильных клининговых служб обеспечит возможность единого алгоритма помощи нуждающимся людям, не допуская формального подхода. Службы будут созданы в комплексных центрах социального обслуживания населения в 32 районах Омской области, – заявила куратор проекта Ольга Москаленко.
Проект рассчитан как минимум на 7,8 тыс. пожилых жителей Омской области, которым требуется социальное обслуживание и за которыми закреплены социальные работники.
Ранее в Управлении Социального фонда России по Омской области рассказали о главных причинах повышения пенсий в регионе.