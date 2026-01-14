В Омской области умирает по 40 пенсионеров в день, а новых не появляется

За прошлый год ни один житель региона не вышел на пенсию по старости.

Фото создано при помощи ИИ

С 1 января этого года омским пенсионерам проиндексировали страховые пенсии. Выплаты увеличились на 7,9 % и коснулись 495 тыс. пожилых людей. Год назад получателей пенсий было 509,3 тыс. человек, то есть всего за 12 месяцев пожилых людей в регионе стало меньше на 15 тысяч.

Как пояснили «Омск-информу» в Управлении Социального фонда России по Омской области, главной причиной резкого падения числа пенсионеров стала естественная убыль населения.

– Естественная убыль населения – это основная причина таких показателей, – отметили в соцфонде.

Элементарный расчет показывает, что каждый день из жизни уходят по 40 пожилых омичей. При этом в 2025 году ни один житель Омской области не вышел на пенсию по старости. Из-за постепенного повышения пенсионного возраста прошлый год стал «пустым» – по всей России не появился ни один новый пенсионер.

– С 2019 года начался переходный период по повышению пенсионного возраста, который длится до сих пор. Сразу на пять лет его не стали увеличивать, а решили делать это постепенно. Из-за особенностей переходного периода иногда были такие годы, когда на страховую пенсию по старости никто не выходил, – объяснили в омском Соцфонде.

С 2019 по 2022 год пенсионный возраст повышался на шесть месяцев каждый год. Из-за этого граждане получали право на пенсию ежегодно, несмотря на постепенное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых.

Однако начиная с 2023 года темп роста пенсионного возраста ускорился – теперь пенсионный возраст повышается сразу на год. Поэтому право на получение пенсии наступает реже – каждые два года.

В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения. Следующим годом без выхода россиян на пенсию станет 2027-й.