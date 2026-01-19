Эксперт рассказал омичам, какой напиток делает алкоголь особенно опасным

Газировка ускоряет опьянение и в разы повышает риск острого панкреатита.

Заведующий отделением наркологии Андрей Тюрин рассказал, почему привычка запивать алкоголь энергетиками и сладкой газировкой опасна для здоровья. В беседе с изданием «Лента.ру» он призвал россиян отказаться от такого сочетания, отметив, что газированные напитки заметно ускоряют опьянение.

- Углекислый газ раздражает слизистую желудка, заставляя его сосуды расширяться и работать активнее. В результате спирт не задерживается в нем для частичной переработки, а мгновенно попадает в тонкий кишечник. Из-за чего опьянение наступает резче, сильнее и неожиданнее, - заявил специалист.

Кроме того, такое сочетание серьезно нагружает поджелудочную железу. По словам Тюрина, большое количество сахара в газировке вызывает резкий выброс инсулина. Одновременно органу приходится перерабатывать и алкоголь, из-за чего он работает на пределе возможностей. В таких условиях риск острого панкреатита возрастает в несколько раз. Врач подчеркнул, что это опасное для жизни состояние, требующее срочной госпитализации.

Еще одна проблема - обезвоживание. Нарколог пояснил, что алкоголь выводит жидкость из организма, а газированные напитки усиливают этот эффект. В результате клетки мозга испытывают нехватку воды, из-за чего похмелье становится тяжелее и сопровождается сильной головной болью и ощущением заторможенности.

