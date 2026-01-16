Омск-Информ
·Общество

Врач предостерег от принятия горячего душа в холодную погоду

Горячая вода негативно влияет на кожу в зимнее время.

Зимой многие любят согреться горячим душем или ванной, однако терапевт Дональд Грант рекомендует соблюдать осторожность. По словам специалиста, горячая вода негативно влияет на кожу, особенно в зимний период, когда организм испытывает дополнительное обезвоживание из-за отопления и мороза на улице.

Доктор подчеркнул, что высокие температуры разрушают защитный слой эпидермиса, удаляя полезные масла, которые помогают удерживать влагу.

– По возможности выбирайте теплую или чуть теплую воду. Это касается и умывания лица, и мытья рук, – приводит слова врача Daily Mirror.

Дополнительно врач рекомендует пить достаточное количество воды и наносить увлажняющие кремы без раздражающих компонентов. Кроме того, эксперт советует не забывать пользоваться солнцезащитными средствами даже в холодное время года.

