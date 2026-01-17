Омичи пожаловались на сбои популярных мобильных операторов

Пользователи отмечают низкую скорость загрузки, сбой мобильного приложения и личного кабинета.

Сегодня, 17 января, омичи столкнулись со сбоями в работе двух популярных мобильных операторов. Жалобы на неполадки в работе «Теле2» и «МегаФона» начали поступать с раннего утра.

Кроме Омской области, под перебои попали Самарская, Воронежская, Пензенская области и Ставропольский край. Пользователи жалуются на низкую скорость загрузки, сбой мобильного приложения и личного кабинета.

Всего за сутки на работу «Теле2» поступило 136 жалоб, на «МегаФон» – 175.

