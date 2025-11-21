В Омске расширили список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

Мобильные операторы добавляют новые сайты и приложения, которыми абоненты могут пользоваться даже в условиях действующих ограничений.

omskinform.ru

Операторы мобильной связи увеличивают перечень интернет-ресурсов, доступных абонентам в зонах с ограничениями, связанными с требованиями безопасности. Пользователи по-прежнему могут заходить на ключевые сервисы без дополнительных действий – доступ активируется автоматически.

Все меры по доступу к интернет-ресурсам осуществляются в соответствии с решениями федеральных и региональных властей, и по согласованию с регулятором операторы обеспечивают стабильную работу ряда онлайн-площадок. В обновленные списки вошли сервисы банков, РЖД, почтовые онлайн-услуги, геосервисы, новостные порталы и другие популярные ресурсы.

Для ряда провайдеров мобильного интернета также стали доступны Альфа-Банк, 2ГИС, Taximaxim, «Почта России», Х5 Retail, Tutu, «ГИСМЕТЕО», РБК, «Лента.ру», «Газета.ру», «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Рамблер», Yappy, сайты на доменах gov.ru, а также приложения и порталы Госдумы, ДИТ, ЦРПТ и ЦБТ. Ранее пользователям открыли доступ к сервисам Яндекса и Mail.ru, маркетплейсам, приложениям РЖД, популярным медиаплатформам и сайтам госструктур.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева рассказывает о подходе компании к этому вопросу:

– Т2 выводит решения по обеспечению доступа к важным цифровым сервисам в кратчайшие сроки, – отметила Лебедева. – Мы видим, насколько клиентам важно иметь возможность пользоваться привычными интернет-ресурсами, и с увеличением количества сайтов, доступных в условиях ограничений, число обращений в поддержку снижается. Сейчас список расширился еще более чем на десять позиций – добавились геосервисы, новостные сайты, порталы для поиска ж/д билетов и приложение крупного банка.

Мобильные операторы и дальше будут предпринимать меры для обеспечения привычного опыта пользования мобильным интернетом.