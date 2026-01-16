В «Авангарде» опровергли смену целей команды на сезон

Высказывание главного тренера Ги Буше породило немало толкований в болельщицкой среде.

Цели «Авангарда» на текущий сезон КХЛ остаются прежними – борьба за Кубок Гагарина, заявили «Омск-информу» в клубе. Поводом для обращения стали слова главного тренера «ястребов» Ги Буше на пресс-конференции после вчерашнего матча с ЦСКА (2:1).

– Здесь нужно именно строить команду. Нужны повторения, нужны матчи. У нас на глазах есть прекрасный пример – это тренер ЦСКА Игорь Никитин, к которому я отношусь с величайшим уважением. Его команда очень дисциплинированна, игроки играют слаженно, при этом ему в прошлом клубе понадобилось 4 года, чтобы построить команду-чемпиона, – сказал Буше.

Это заявление породило немало толкований в болельщицкой среде «Авангарда», некоторые восприняли его как изменение целей команды на сезон. В клубе уверяют, что задачи «ястребов» остаются прежними. Слова же Буше были вырваны из контекста.

– Слова главного тренера вырваны из контекста. Задачи остаются прежними, – заявили в клубе.

Игорь Никитин, о котором говорил вчера Буше, привел ярославский «Локомотив» к победе в плей-офф спустя четыре года работы. Бывшему наставнику «Авангарда» Бобу Хартли на завоевание Кубка Гагарина понадобилось три сезона. За сколько «управится» Ги Буше, неизвестно. Контракт с ним действует до конца сезона 2026/2027.