Буше намекнул на далекое чемпионство «Авангарда»

Он привел в пример коллег, которые несколько лет шли до Кубка Гагарина.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше намекнул на то, что омскому клубу понадобится несколько лет, чтобы стать чемпионами. Наставник рассказал, что сейчас тренерский штаб занимается долгосрочным строительством команды.

– Здесь нужно именно строить команду. Нужны повторения, нужны матчи, – сказал Буше на пресс-конференции после сегодняшнего матча с ЦСКА (2:1).

В пример он привел тренера ЦСКА Игоря Никитина, который привел «Локомотив» к победе в плей-офф в прошлом сезоне.

– У нас на глазах есть прекрасный пример – это сегодняшний тренер ЦСКА Игорь Никитин, к которому я отношусь с величайшим уважением. Его команда очень дисциплинированна, игроки играют слаженно, при этом ему в прошлом клубе понадобилось 4 года, чтобы построить команду-чемпиона, – рассказал главный тренер.

Также он привел в пример Боба Хартли, который сделал из «ястребов» чемпионов сезона-2021/22 за три года. Сколько Буше понадобится времени для строительства «Авангарда»-чемпиона неясно, но, судя по его словам, в этом сезоне Кубка Гагарина в Омске ждать не стоит.