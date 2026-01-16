Продаваемый за долги крупный омский завод отошел коммерсантам

Производственный корпус оценили в 14 млн рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Компания «Атлант Плюс» из Омска стала единственным участником аукциона на приобретение производственного корпуса и земельного участка бывшего завода труб «Пэтсиб», расположенного на Красноярском тракте.

Предметом продажи стал производственный корпус общей площадью 7,3 тыс. кв. м и территория площадью 14,6 тыс. кв. м, которые перешли к новому владельцу за 14 млн рублей. Информация опубликована на официальном ресурсе электронных торгов.

Отметим, что предприятие «Пэтсиб» специализировалось на производстве пластиковых труб и работало на строительном рынке с 2012 года. По сведениям портала «Руспрофиль», руководителем и основателем компании числится Николай Бирюков.

Как указано в аукционной документации, долг предприятия по кредиту составляет 18,9 млн рублей.

Покупатель имущества, ООО «Атлант Плюс», зарегистрирован в Омске с 2014 года и занимается деятельностью в сфере недвижимости, включая аренду и управление объектами. Руководит организацией Владимир Ельенко, выступающий одновременно совладельцем компании совместно с Василием Пищитой.