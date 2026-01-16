В Омске построили студию, которая делает из колымаг новые автомобили

Она находится в Кировском округе.

Фото: vk.com/dagomsk

Сегодня, 16 января, департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщил о введении в эксплуатацию здания детейлинг-студии на улице Крупской, 16в, на Левом берегу. Соответствующая вывеска уже появилась на здании.

Рядом обустроены четыре парковочные площадки, одна из которых выделена специально для инвалидов. Застройщиком объекта выступил частный предприниматель.

Детейлинг – это профессиональная услуга, включающая тщательную очистку, восстановление и защиту каждого элемента автомобиля, доводя его внешний вид и техническое состояние практически до уровня новой машины.

Такая услуга особенно популярна у водителей, готовящих свои машины к продаже. Сейчас в Омске работают еще несколько таких студий.