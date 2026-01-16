Мать омского школьника получила срок за пересылку могильных цветов

Женщине дали отсрочку до достижения сыном 14-летнего возраста.

Фото создано при помощи ИИ

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 43-летней женщины, признанной виновной в незаконной торговле растениями, содержащими наркотики. Установлено, что летом 2024 года омичка купила растение гармалу массой больше 3 килограммов и отправила почтой своей знакомой в Рубцовск.

Женщину признали виновной по уголовной статье за распространение наркотиков в большом объеме. Она призналась в содеянном, утверждая, что не подозревала о запрете на использование гармалы в России.

Ранее в Рубцовске за аналогичные деяния осудили ее сообщницу. Рубцовский городской суд Алтайского края приговорил ее к 6 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора до 14-летия ее ребенка.

Омский суд, учитывая признание вины и обстоятельства дела, смягчил наказание женщине и приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение отложено до момента, когда ее 10-летнему сыну исполнится 14 лет. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Отметим, что семена и корни гармалы обыкновенной, также известной как могильник или ведьмина трава, содержат алкалоиды, которые могут использоваться в качестве компонентов психотропных веществ. Выращивание и распространение растения запрещено в РФ.