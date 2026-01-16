Омск-Информ
·Общество

Прокуратура заинтересовалась горами снега на омских дорогах: начата проверка

После проверки надзорное ведомство применит к нарушителям соответствующие меры.

Прокуратура Омской области взяла под особый контроль мероприятия по очистке улиц от снега. В связи с сильными холодами и интенсивными осадками надзорное ведомство провело инспекционные мероприятия, проверяя состояние дорог и тротуаров.

– Уже установлены факты наличия снежных валов на улицах города Омска, в том числе в зонах пешеходных переходов, парковочных мест, что может повлечь возникновение аварийных ситуаций, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура намерена детально разобраться в каждом факте ненадлежащего исполнения обязанностей ответственных за уборку снега ведомств и коммунальных служб.

По итогам проверки прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

