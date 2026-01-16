Власти объяснили, кому будет платить налоги переехавший в Москву омский завод

Доход от НДС поступает напрямую в федеральную казну.

Фото: oztm.su

Предприятие «Омский завод современных технологий машиностроения», несмотря на смену прописки на московскую, продолжает функционировать в регионе. Завод сохранил «дома» производственные мощности, штат сотрудников и имущество на территории Омской области, сообщили в минэкономразвития региона.

– Смена юридического адреса – это распространенная корпоративная процедура для решения управленческих задач и не означает вывод активов из региона, – отметили в министерстве.

Налоговые выплаты компании останутся в местном бюджете. Также в министерстве отметили, что доход от НДС поступает напрямую в федеральную казну и не распределяется на региональный или муниципальный уровни.

Завод современных технологий машиностроения действует в Омске с 2015 года и занимается производством оборудования спецназначения. В основном это оборудование для ремонта и обслуживания различных железнодорожных машин. Сейчас на предприятии трудятся 79 человек.