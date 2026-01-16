Омск-Информ
·Политика

В Омской области утвердили главного по документам

Александр Чуклин занимает этот пост второй год.

На пост начальника Главного государственно-правового управления Омской области переназначен Александр Чуклин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте опубликования правовых актов.

Чуклин исполняет обязанности главы ведомства с января 2025 года. Новый трудовой договор с чиновником рассчитан на один год.

Ранее чиновник работал в госправовом управлении заместителем руководителя – начальником управления законопроектных работ и правовой экспертизы. Он имеет юридическое образование.

