Энергетики готовятся к отключениям света из-за морозов в Омской области

Специалисты будут устранять перебои круглосуточно.

Фото создано при помощи ИИ

Из-за аномальных морозов в Омской области «Россети Сибирь» усилили контроль за энергообъектами, чтобы в случае возникновения инцидентов предотвратить перебои с энергоснабжением.

Сейчас в регионах присутствия компании – от Омской области до Забайкалья – круглосуточно работают 1286 специализированных бригад, состоящих из 6324 опытных энергетиков. Для оперативного реагирования на любые сбои задействованы 3075 единиц современной техники.

– «Россети Сибирь» и все ее филиалы находятся в полной готовности для обеспечения электроснабжения потребителей в режиме 24/7. Все службы обеспечены ресурсами в полном объеме. Имеется значительный запас оборудования, топлива, подготовлены резервные источники электроснабжения на случай необходимости оперативно обеспечить электроэнергией социально значимые объекты. Усилены дежурные бригады. Ведется круглосуточный мониторинг работы энергообъектов, контролируется нагрузка на электросети, – сообщили в компании.

Специалисты рекомендуют временно снизить потребление электричества в часы пиковых нагрузок. Владельцам частных домов советуют использовать дополнительные источники обогрева, помимо электрокотлов, чтобы уменьшить напряжение сети.

Кроме того, энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдения правил личной безопасности в морозы.

– Необходимо минимизировать время нахождения на открытом воздухе, запрещено укрываться от непогоды на территории энергообъектов и подходить к оборванному проводу ближе 8 метров. Также нельзя пытаться самостоятельно ремонтировать электрооборудование, – призывают энергетики.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).