·Общество

Омских пенсионеров обманывают «продуктовыми наборами» от мэрии

Неизвестные под видом помощи собирают персональные данные пожилых людей.

Мэрия Омска обратилась к жителям города с предупреждением о мошенничестве. Как сообщили в администрации, горожанам, в основном пожилого возраста, звонят неизвестные и сообщают, что в мэрии можно получить продуктовый набор. Параллельно мошенники собирают персональные данные омичей, включая номера паспортов, СНИЛС и другие сведения.

– Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны. Не поддавайтесь на уловки мошенников! – призвали омичей в мэрии.

Ранее некоторые омичи сталкивались со звонками от фейкового мэра города.

