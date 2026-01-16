Вахтовик из Омска «заглох» на трассе в 40-градусный мороз

Мужчину спасли сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: t.me/gibdd72

На трассе Тюмень – Омск сотрудники ГИБДД Тюменской области помогли омичу, у которого неожиданно сломалась машина в сильные морозы. Патруль заметил автомобиль с включенной аварийкой на 217-м километре дороги возле поселка Голышманово.

Выяснилось, омич добирался домой с вахты, но из-за сильного мороза в двигателе автомобиля замерз сапун. Судя по датчику в салоне, температура на улице составляла –40 °C.

Фото: t.me/gibdd72

Автоинспекторы сразу принялись помогать мужчине: доставили его на заправку, где он купил масло, а потом отбуксировали автомобиль в теплый гараж. Убедившись, что поломка устранена и машина готова ехать дальше, сотрудники отправились продолжать дежурство.

Напомним, что до окончания морозов спасатели МЧС настоятельно рекомендуют омичам по возможности отказаться от прогулок и отменить дальние и длительные поездки.