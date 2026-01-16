Омск-Информ
·Происшествия

Житель Омской области заживо сгорел в собственном доме

Это уже второй случай гибели людей в пожарах за двое суток.

Вчера, 15 января, в частном доме в Павлоградском районе вспыхнул сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 04:18 утра.

Огонь охватил площадь около 16 квадратных метров. Пожар ликвидировали семь сотрудников пожарной службы МЧС России с двумя единицами спецтехники и добровольцы пожарной охраны.

Во время тушения специалисты обнаружили тело хозяина дома. Полностью потушить пламя удалось к 04:48 часам. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

