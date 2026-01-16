Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

На омском Левобережье сдали большой торгово-сервисный комплекс

Здание ввели в эскплуатацию.

В Омске на улице Волгоградской ввели в эксплуатацию новый торгово-сервисный комплекс, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска. Другие подробности не уточняются.

В одноэтажном здании площадью 5426,4 кв. м разместят административные и торговые помещения. Согласно проекту, около комплекса оборудовали 337 парковочных мест, в том числе 34 машино-места для маломобильных граждан.

Строительство объекта осуществлялось компанией ООО «Альтернатива». Ранее анонсировалось, что внутри комплекса появится фудкорт с десятками резидентов.

