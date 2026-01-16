Нечаев предложил Госдуме воздержаться от введения новых налогов и ограничений

Как считает лидер партии «Новые люди», общество все острее реагирует на рост числа штрафов, ограничительных мер и обсуждение возможных блокировок социальных сетей.

Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» призвала Госдуму воздержаться от введения новых налогов и запретов. С такой инициативой на открытии весенней сессии Госдумы выступил лидер партии Алексей Нечаев.

Он обратил внимание на рост тревожности в регионах. По его словам, это подтверждают данные опроса ВЦИОМ, который проводился по всей стране, в том числе в Омской области. Все больше людей, как отметил политик, испытывают неопределенность и неуверенность в будущем.

По мнению Нечаева, в таких условиях становится сложнее развивать страну. Причина, как он подчеркнул, заключается не в настроениях граждан, а в часто меняющихся правилах и законодательных инициативах, которые затрудняют долгосрочное и даже краткосрочное планирование.

– Люди, у которых была вера в будущее и уверенность в завтрашнем дне, не боялись действовать, – сказал лидер партии. – Они вывели Россию в космос и создали первый в мире реактор на быстрых нейтронах. Построили «Яндекс» и «Госуслуги». А в разгар санкций сделали возможным оплату улыбкой. И от таких новостей улыбок на лицах реально становится больше.

В завершение выступления он призвал коллег по Госдуме в текущем году сосредоточиться на мерах, которые в первую очередь дают больше возможностей.